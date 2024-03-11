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Hatay'da zincirleme kaza: 4 yaralı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç karıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazada tır şoförü ve midibüsteki 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hatay'da zincirleme kaza: 4 yaralı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi mevkiinde meydana geldi. T.G. idaresindeki 31 C 2390 plakalı midibüs, S.D. idaresindeki 01 ATP 726 plakalı tır ile M.K.'nin kullandığı 24 AC 044 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada; tır şoförü ve midibüsteki 3 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı, yaralılar

Sağlık ekiplerince İskenderun Devlet hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İskenderun İtfaiye Hatay Acil Durum Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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