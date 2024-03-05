Hatay'da yapılan uygulamalarda bin 315 kişi ve bin 135 araç sorgulandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan uygulamalarda; bin 315 şahıs, bin 135 araç ve 326 motosiklet sorgulandı.

Hatay'da polis ekipleri kentin asayiş ve huzurunu sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 4 Mart tarihinde İskenderun İlçesinde yapılan uygulamalarda 1315 Şahıs, 1135 Araç ve 326 Motosiklet sorgulandı. Yapılan uygulamalarda; 6 aranan şahıs yakalandı, 8 faili meçhul olay aydınlatıldı, 9 şahsa yoklama kaçağı tebliği düzenledi ve 1 şahıs tutuklandı. Yapılan uygulamalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet 7 - 65 çapında fişek, 20 adet 9-19 çapında fişek ve 2 adet şarjör, 140 Gr cannabinoid, 17 Gr esrar, 3 Gr eroin, 6 Gr metamfetamin, 5 adet captagon, 369 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ekiplerin çalışmalarında 13 şüpheli yakalanırken 1 araç da trafikten men edildi. - HATAY