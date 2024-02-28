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Hatay'da yapılan uygulamalarda 13 aranan şahıs yakalandı, uyuşturucu madde ele geçirildi

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen uygulamalarda 13 aranan şahıs yakalanırken uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan uygulamalarda toplamda 1315 şahıs, 1178 araç ve 325 motosiklet sorgulandı. Uygulamalar sonucunda 13 aranan şahıs yakalanırken, 121 gram kannabinoid, 14 adet captagon hap ve 7 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca 1 araç ve 3 motosiklet trafikten men edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen uygulamalarda 13 aranan şahıs yakalanırken uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hatay'da emniyet güçleri huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 27 Şubat tarihinde İskenderun ilçesinde yapılan uygulamalarda 1315 şahıs, 1178 araç ve 325 motosiklet sorgulandı. Yapılan uygulamalarda; 13 aranan şahıs yakalandı, 16 şahsa yoklama kaçağı tebliği yapıldı, 121 Gr kannabinoid,14 adet captagon hap ve 7 Gr metamfetamin ele geçirildi. 1 araç ve 3 motosiklet trafikten men edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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