Haberler

Kuaförde yaptırmadığı işlem kalmadı! Sigara içme bahanesiyle çıkıp kayıplara karıştı

Kuaförde yaptırmadığı işlem kalmadı! Sigara içme bahanesiyle çıkıp kayıplara karıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da kuaförde 5 bin TL'lik işlem yaptıran ve ardından sigara içme bahanesiyle dışarı çıkan kadın, ödemeyi yapmadan kayıplara karıştı. Kadının gelmemesi ve aramaması üzerine dolandırıldığını fark eden kuaför Sinan Kutlusoy, "Toplamda yaklaşık 5 bin TL'lik hizmet yapıldı, zorumuza gitti ve birkaç kişi uğraştı" dedi.

Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi'nde 5 gün önce öğle saatlerinde kuaföre gelen bir kadın müşteri, saç boyası, manikür, pedikür ve çeşitli işlemler yaptırdı ve akşam 19.00 sularında "Sigara içmek için dışarı çıkıyorum" diyerek dükkandan ayrılarak bir daha geri dönmedi.

5 BİN TL'Yİ ÖDEMEDEN KAÇMIŞ

Kadının ödeme yapmak için geri gelmemesi ve daha sonra işletmeyi arayıp sormaması üzerine işletme sahibi Kutlusoy dolandırıldığını fark etti. Depremde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki iş yeri yıkılan ve yeniden hayata tutunduğu iş yerinde 5 bin TL dolandırılan Kutlusoy, kadının benzer şekilde birçok esnafı da dolandırdığını öğrendiğini belirterek, "Şikayetçi olmayı düşünmüyorum. Yalnızca bu görüntüleri görüp utansa, yüzü kızarıp bu yaptıklarını bıraksa yeter" ifadelerini kullandı.

Kuaförde yaptırmadığı işlem kalmadı! Sigara içme bahanesiyle çıkıp kayıplara karıştı

"MEMNUN OLSUN DİYE ÇAY-KAHVESİNİ EKSİK ETMEDİK"

Deprem sonrası kurduğu iş yerinde yaşadığı dolandırıcılık olayıyla neye uğradığını şaşıran kuaför Kutlusoy, "Biz Kahramanmaraş Pazarcık'ta yaşıyorduk. Deprem sonrası buraya göç etmek zorunda kaldık. Evimiz yıkıldı, iş yerimiz yıkıldı. Dörtyol'da yeni iş yerimizi kurduk ve hayata tutunmaya çalışıyoruz. Hanımefendi saat iki gibi geldi, işlemler akşam yedi gibi bitti. Son işlem sırasında 'sigara içip geleceğim' bahanesiyle dışarı çıktı ve geri dönmedi. Biz yine de bekledik, belki acil işi çıktı diye düşündük ama üç gündür gelmedi. Toplamda yaklaşık 5 bin TL'lik hizmet yapıldı, zorumuza gitti ve birkaç kişi uğraştı. Üstelik ilk müşterimizdi, memnun olsun diye arkadaşlar kahvesini çayını da eksik etmedi. En sonunda da çekip gitti."

Kuaförde yaptırmadığı işlem kalmadı! Sigara içme bahanesiyle çıkıp kayıplara karıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Altın için çılgın tahmin: Gerçekleşirse yatırımcı yaşadı

Altın için çılgın tahmin: Gerçekleşirse yatırımcı yaşadı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Az geçirmiyorsunuz boşver.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

5 bin TL mutfak salon dahil mi..??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar girişimi iddiasıyla gündeme gelen Nilperi Şahinkaya sessizliğini bozdu

İntihar notu yazıp ortadan kaybolmuştu! Günler sonra ilk açıklama
Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi

Rusya'da şiddetli deprem! Tsunami uyarısı verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.