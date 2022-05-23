Hatay'da kaçak makaron ve tütün operasyonu - Haberler

Hatay'ın Erzin ilçesinde 804 bin 600 adet gümrük kaçağı makaron, 132 kilo 150 gram tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince Bahçelievler Mahallesinde bulunan H.İ.K. ve K.K.'ya ait evlerde yapılan aramada 804 bin 600 adet gümrük kaçağı makaron, 132 kilo 150 gram tütün ele geçirildi.

Şahıslar hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa