Hatay'da hırsızlık yapan 2 şahıs tutuklandı

Hatay'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

İskenderun ilçe emniyet müdürlüğü kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmalar neticesinde 14 Şubat tarihinde İskenderun ilçesi Çay Mahallesinde meydana gelen işyeri ve kurumdan hırsızlık olayının şüphelileri H.Ö ve C.A suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada; kerpeten, matkap, tornavida, el feneri, pense, 9 adet Tavan spot lambası ele geçirildi. Şüpheliler yapılan işlemlerin ardından adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildiler. - HATAY