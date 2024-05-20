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Hatay'da feci kaza: Tırın çarptığı adam öldü

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Hatay'ın Payas ilçesinde hafriyat tırının çarptığı 60 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Kaza, Payas - İskenderun E-5 karayolu Rende kavşağı mevkiinde meydana geldi.

Hatay'da feci kaza: Tırın çarptığı adam öldü

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde hafriyat tırının çarptığı 60 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Kaza, Payas - İskenderun E-5 karayolu Rende kavşağı mevkiinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen 1964 doğumlu Mehmet D. isimli vatandaşa, 31 UA 094 plakalı Ford marka hafriyat tırı çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç altında kalarak ezilen vatandaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin kontrollerinde Mehmet D.'nin öldüğü tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından şahsın cenazesi morga kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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