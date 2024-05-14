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Hatay'da 245 Metre İnternet Kablosu Çalan Şüpheli Tutuklandı

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Hatay'ın Belen ilçesinde gerçekleşen hırsızlık olayında 245 metre internet kablosu çalan şüpheli tutuklandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'ın Belen ilçesinde 245 metre internet kablosunu çalan şüpheli tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık olaylarını önlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Belen ilçesinde 17 Nisan tarihinde Halilbey ve 8 Mayıs tarihinde Muhlisali Mahallesi'nde çalışma yapıldı. Bu çalışmada, 245 metre kablonun çalınması olayının şüphelisi M.G., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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