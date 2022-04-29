Hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da farklı suçlardan 10 yıl ve 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan iki şüpheli yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Antalya'da farklı suçlardan 10 yıl ve 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan iki şüpheli yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, Demirtaş Mahallesinde yakaladıkları şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve mala zarar verme suçlarından 10 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan Y.Ö, olduğunu belirledi. Ayrıca Alanya Devlet Hastanesinde yakalanan K.İ'nin çocuğa cinsel istismar suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 2 şüpheli cezaevine gönderildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Haberler

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