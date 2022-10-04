Hakkari gündem haberleri | Hakkari'de 371 paket kaçak sigara ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Hakkari yerel gündem haberine göre Hakkari'de 371 paket kaçak sigara, çay ve pirinç ele geçirildi. Hakkari'de 371 paket kaçak sigara, çay ve pirinç ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda merkez ilçede icra edilen yol aramasında 371 paket kaçak sigara, 17 kilo 700 gram çay, 77 kilo 500 gram pirinç ele geçirildi. 3. Sayfa Kaynak: AA / Sayim Harmancı Hakkari 3. Sayfa Güncel Haberler

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