Hakkari'deki evlat nöbetinde 29'nci hafta - Haberler

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Hakkari'deki evlat nöbetinde 29'nci hafta

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hakkari'deki evlat nöbetinde 29'nci hafta

Hakkari'de, çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını belirten ailelerin eylemi 29'nci haftada da sürdü.

Hakkari'de, çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını belirten ailelerin eylemi 29'nci haftada da sürdü.

Kentte çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, 29'nci haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı ve YKM Başkanı Şaban Arslan'ın da destek verdiği eylemde aileler, ellerinde Türk bayrakları ile çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde, 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' istiyoruz, 'Artık yeter yakamızdan düşün', yazılı dövizler taşıyarak yürüdü. HDP İl Başkanlığı binasına kadar slogan atan aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Aileler, bina önüne geldiklerinde 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP' sloganları attı. Parti binasındaki HDP'liler ise yüksek sesle müzik açıp eylemi engellemeye çalışırken, aileler seslerini sürdürmeye devam ettiler. Yürüyüş ve oturma eyleminin ardında eşinin kardeşi PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Leyla Çiftçi,"Bizler burada yılmadan, yıkılmadan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz, gün birlik günüdür. Başta Hakkari halkı olmak üzere tüm halkımız artık uyansın. Hain PKK'nın ve taşeronlarının gerçek yüzünü görsün. PKK kaybettiği zaman hiçbir annenin yüreği yanmayacak, kan ve ölümler son bulacaktır" dedi.

(Feyzullah Taş-İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Halkların Demokratik Partisi Cumhuriyet Caddesi Hakkari PKK 3. Sayfa Güncel Haberler

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