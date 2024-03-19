Hakkari'de Yoğun Yağışlar Sonucu Bina Sular Altında Kaldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece bastıran yoğun yağışlar sonrası bir binanın kalorifer dairesi sular altında kaldı.

Meteorolojinin uyarıları sonrası Hakkari ve ilçelerinde etkisini gösteren yağışlar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Dün gece yoğun bir şekilde bastıran ve sabah saatlerinde de devam eden yağışlar nedeniyle ilçede bulunan bir binanın kalorifer dairesini su bastı. Sabah saatlerinde durumu fark eden bina görevlisi kendi imkanlarıyla suyu tahliye etti. İlçenin birçok mahallesi de sular altında kalırken ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Kazan dairesinin sular altında kaldığını ifade eden bina çalışanı Tuncay Yayla, "Meteorolojinin uyarıları vardı, bölgede yağışların olacağı yönünde. Dün gece başlayan yağışların sabah saatlerinde de etkisini devam etmesiyle her yer sular altında kaldı. Ben de sabah kazan dairesine geldiğimde tamamen sular altında kalmış durumda. Bende hemen kendi imkanlarımla çıkartmaya çalıştım. Şu an hala devam ediyor" dedi. - HAKKARİ