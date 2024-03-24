Hakkari'de 3 Kilo İşlenmemiş Altın Ele Geçirildi

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından bir araçta 3 kilo işlenmemiş altın ele geçirildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yeniköprü yol kontrol noktasında yapılan yol kontrolü esnasında durdurulan araçta arama yapıldı. Yapılan aramada hareketlerinden şüphenelinen 2 şahsın kaba üst aramasında 3 kilo işlenmemiş ve preslenmiş altın ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlanıldı" denildi. - HAKKARİ