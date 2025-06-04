Güzellik kraliçesi, tatil yaptığı lüks otelin havuzunda ölü bulundu

Güzellik kraliçesi, tatil yaptığı lüks otelin havuzunda ölü bulundu
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Meksikalı güzellik kraliçesi ve fitness antrenörü Luz María Barrera Agatón, tatil için gittiği otelde havuzda ölü bulundu. Otelin havuzunda geç vakitlere kadar vakit geçiren Agatón, sabah saatlerine kadar odasına dönmedi. Yakınlarının arama yapması üzerine cesedi havuzda bulundu. Polis, olayın kaza mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için soruşturma başlattı.

Meksikalı güzellik kraliçesi ve fitness antrenörü Luz María Barrera Agatón (36), tatil yaptığı otelin havuzunda ölü bulundu. Ölümünden haftalar önce tehdit aldığı ortaya çıkan Agatón'un vefatıyla ilgili polis soruşturma başlattı.

Olay, Cancun'un batısındaki Motul bölgesinde bulunan Coco Resort & Villas otelinde meydana geldi. Agatón, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte tatil için geldiği otelde akşam saatlerinde havuz başında vakit geçirdi.

Gece herkes odalarına çekildikten sonra tek başına kalan Agatón, sabah saatlerine kadar odasına dönmedi. Yakınları endişelenip arama yapmaya başladığında, cesedi otelin havuzunda bulundu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri müdahale etse de Agatón'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisölen olayın kaza mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışıyor. Yetkililerin "kasıtlı müdahale" ihtimalini araştırdığı öğrenildi.

Trajik olaydan sadece iki hafta önce Agatón'un Merida'daki spor salonunun önüne tehdit içerikli pankart asıldığı ortaya çıktı. Agatón bu pankartı kendisi indirip yok etmiş, ancak polise bildirmemişti.

Benzer tehditleri 2017 yılında da alan Agatón, o dönem eski savcı Chiri Roberto ile birlikte hedef alındığı iddia ediliyordu.

2023 yılında Agatón'un sahibi olduğu spor salonunda başka bir trajik olay yaşanmıştı. Antrenörün dikkatsizliği sonucu ağırlık demiri genç bir adamın üzerine düşerek ölümüne neden olmuştu.

Polis, bu geçmiş olaylarla Agatón'un ölümü arasında bağlantı olup olmadığını da araştırıyor.

Luz María Agatón, Yucatán Vücut Geliştirme ve Fitness Derneği başkan yardımcısıydı ve Merida'da kendi spor salonunu işletiyordu.

Kariyerinde önemli başarılar elde eden Agatón, 2017'de "Mister Mexico" yarışmasında Fitness Şampiyonu olmuş, 2023'te Motul Karnavalı Kraliçesi seçilmişti. Son olarak İspanya'da düzenlenen Mr. Olympia Amatör Yarışması'nda "Kadınlar Bikini" kategorisinde birincilik kazanmıştı.

Yucatán Vücut Geliştirme ve Fitness Derneği Başkanı Evangelina Cimé Mézquita, Agatón için duygusal bir veda mesajı paylaştı:

"Bazen neden böyle şeylerin olduğunu anlamak mümkün değil. Seni çok özleyeceğiz. O neşen, sadeliğin... Tanrı ailene sabır versin."

Soruşturma devam ederken, Agatón'un ani ölümü Meksika spor ve güzellik dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Güzellik kraliçesi, tatil yaptığı lüks otelin havuzunda ölü bulundu

Güzellik kraliçesi, tatil yaptığı lüks otelin havuzunda ölü bulundu

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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