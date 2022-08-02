Güven Timlerinden dilenci operasyonu Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliğince dilenci operasyonu düzenlendi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliğince dilenci operasyonu düzenlendi. Vatandaşı rahatsız eden şahıslara yönelik yapılan operasyonda 22 kişi yakalanarak zabıta ekiplerine teslim edildi. Edinilen bilgiye göre dilencilik yapan, mendil satan, dergi vs. satma bahanesiyle vatandaşları rahatsız eden şahıslara yönelik Güven Timleri Büro Amirliği ve zabıta ekipleriyle ortak uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada, 22 kişinim kontrolü yapılırken gerekli işlemler için zabıtaya tedlim edildi. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Kayseri 3. Sayfa Haberler

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