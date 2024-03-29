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Güngören'de Kombi Patlaması Sonucu Yangın Çıktı

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Güngören'de bir binanın balkonunda bulunan kombinin patlaması sonucu yangın çıktı. Üst katta mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olay, Güngören Soğanlı Caddesi saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın birinci katındaki balkonda bulunan kombi bilinmeyen bir nedenle patladı. Kombinin patlamasıyla mutfakta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Duman binayı kaplarken, üst katta bulunan iki kişi içeride mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, içeride kalanları ise kurtardı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında, kurtarılanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Patlamaya ilgili konuşan Gürkan Şentürk, "Yangın çıktığında ben uyuyordum. Sanırım kombinin ateşlenmesinde bir sıkıntı oldu. O yüzden yangın çıktı. Bu sebeple de yangın yayıldı. Camlar patladı ve benzeri olaylar yaşandı. Uykudan uyandığım için ne olduğunu pek kestiremedim. Zaten yeni kendime geldim. İtfaiye ekipleri geldikten sonra yangını söndürdüler. Çok şükür can kaybı ve herhangi bir yaralanma yok. 5 ve 6. katta mahsur kalanlar oldu. Ama onlarda da bir sıkıntı yok. Onları da itfaiye gelip aldı. Herkes iyi çok şükür" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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