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Gümüşhane'de Kafa Kafaya Çarpışan Araçlarda 4 Kişi Yaralandı

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Gümüşhane'de hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gümüşhane'de hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hacıemin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Trabzon'dan Gümüşhane istikametine giden Salih Sert (29) yönetimindeki Opel marka 06 BHF 305 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Selamet Mutaf (49) yönetimindeki Peugeot marka 29 AL 788 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile otomobilde bulunan Hünanur Kaanoğlu (21) ve hafif ticari araçta bulunan Neriman Mutaf (43) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Gümüşhane-Trabzon karayolu, ekiplerin çalışmasıyla temizlendikten sonra tekrar trafiğe açıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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