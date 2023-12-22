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Gümüşhane'de Kaçak Silah Operasyonu

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Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torul ilçesinde yapılan istihbarat çalışması sonucunda Harmancık köyünde bir kişinin evinde kaçak silah ve malzemeler ele geçirdi.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışma neticesinde Torul ilçesi Harmancık köyünde ikamet eden 1 kişinin evinde kaçak silah ve malzemeler ele geçilirdi.

Alınan bilgiye göre, Jandarma ekipleri ilçeye bağlı Harmancık köyünde yaşayan Y.A. isimli şahsın evinde ruhsatsız tabanca bulundurduğu bilgisine ulaştı. Adli makamlardan alınan arama kararının ardından İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM, İstihbarat Şube, Bomba arama köpeği 'Maske' ve Torul İlçe Jandarma ekiplerince Y.A.'ya ait evde arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramada, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 3 adet kurusıkı tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca şarjörü, 1 adet kurusıkı tabanca parçası, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca şarjörü, 1 adet tabanca üst kapağı, 2 adet siyah renkli plastik kabza, 1 adet kırmızı renkli bıçak, 1 adet fil işlemeli hançer ve 92 adet muhtelif çap ve ebatta tabanca fişeği ele geçirilirken Y.A. hakkında adli tahkikat başlatıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gümüşhane Jandarma Torul Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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