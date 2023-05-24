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Görüştüğü evli kadının evinde bıçaklanarak öldürüldü

Görüştüğü evli kadının evinde bıçaklanarak öldürüldü

3. Sayfa Haberleri

Bartın'ın Kozcağız beldesinde meydana gelen olayda görüştüğü evli kadının evine giden 29 yaşındaki Aykut Y. bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Bartın'ın Kozcağız beldesinde meydana gelen olayda görüştüğü evli kadının evine giden 29 yaşındaki Aykut Y. bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay Bartın'ın Kozcağız beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 29 yaşındaki Aykut Y. gece saatlerinde görüştüğü evli ve 3 çocuk annesi T.K.'nın evine gitti. Bu sırada bir alt katta oturan T.K.'nın kayınpederi R.K. gelen sesler üzerine oğlu ve gelininin birlikte yaşadığı daireye çıktı. Gelininin dairesinde karşılaştığı Aykut Y. ile aralarında çıkan arbede de R.K. tarafından göğsünden bıçaklanan Aykut Y. ağır şekilde yaralandı.

Olay sonrası Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Aykut Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

R.K. ve gelini T.K. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BARTIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kozcağız Bartın 3. Sayfa Haberler

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