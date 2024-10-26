Real Madrid Barcelona maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Real Madrid Barcelona golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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REAL MADRİD BARCELONA MAÇI KAÇ KAÇ?

Real Madrid Barcelona maçı 2-0'lık Barcelona üstünlüğüyle devam ediyor. Maçta ikinci yarı oynanıyor.

REAL MADRİD BARCELONA MAÇI CANLI YAYIN

Real Madrid Barcelona maçını S Sport'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan Real Madrid Barcelona maçı canlı linki üzerinden canlı maç yayınına ulaşabilirsiniz.

REAL MADRİD BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid Barcelona maçı saat 22.00'de başladı.

REAL MADRİD BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid Barcelona maçı bu akşam saat 22.00'de oynanıyor.

REAL MADRİD BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Barcelona maçı S Sport'tan canlı olarak yayınlanıyor.