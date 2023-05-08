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Gönen'de tarihi eser operasyonu

Gönen'de tarihi eser operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir'in Gönen ilçesinde tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde operasyon gerçekleştirildi. Gönen ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 10 adet Bizans Dönemine ait tarihi eser niteliğinde obje, 3 adet Bizans Dönemine ait sütun, 1 adet Roma Dönemine ait mezar steli ve 1 adet dedektör ele geçirildi. Olaya karışan bir şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı ve kişi gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Jandarma 3. Sayfa Haberler

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