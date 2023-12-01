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Gölcük'te Kaçak Tütün Operasyonu: 13 Bin 400 Makaron ve 13 Kilogram Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi

1 Aralık 2023 10:30 Son Güncelleme: 10:32 Abone Ol

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yapılan operasyonda, 13 bin 400 makaron ve 13 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Ayrıca, iş yerinde yapılan aramada kaçak elektronik sigara ve puro da bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.