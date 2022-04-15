Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Haberler

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Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

GİRESUN (İHA) - Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Narkotik ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarının ve uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada C.A. ve M.Ö. isimli şüpheli şahıslardan; 89,6 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

"Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan C.A. ve M.Ö. isimli şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GİRESUN

Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Giresun, 3. Sayfa, Haberler

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