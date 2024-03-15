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Giresun'da Okul Servisleri Denetim Altında

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Giresun İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, öğrencilerin güvenli taşınması için okul servislerini sıkı takip ediyor. Yapılan denetimlerle olumsuzlukların önüne geçilmeye çalışılıyor.

Giresun'da öğrencilerin güvenli şekilde taşınması, okul servislerinin karıştığı kazaların en aza indirilebilmesi amacıyla denetim faaliyetlerini artıran jandarma ekipleri, yaptığı uygulamalar ile olumsuzluklara geçit vermiyor.

Giresun İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, öğrencilerin taşımacılığını yapan servis minibüslerini sıkı takip ediyor. Öğrencilerin huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamayı hedefleyen trafik jandarması, denetim faaliyetleri yoluyla algılanan yakalanma riski duygusunu arttırmak ve servis şoförlerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek amacıyla şok uygulama yaptı.

Uygulamayla ilgili İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Okul çağındaki çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak, servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek amacıyla 135 okul servis aracı kontrol edildi" denildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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