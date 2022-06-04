Genç bisikletlinin tehlikeli yolculuğu - Haberler

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Genç bisikletlinin tehlikeli yolculuğu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Genç bisikletlinin tehlikeli yolculuğu Trafiğin yoğun olduğu caddede hafriyat dolu kamyonun kasasına tutunarak yolculuk yaptı Van'ın İpekyolu Caddesi'nde kamyonun kasasına tutunarak yolculuk yapan genç trafikte tehlike saçtı.

- Genç bisikletlinin tehlikeli yolculuğu

Trafiğin yoğun olduğu caddede hafriyat dolu kamyonun kasasına tutunarak yolculuk yaptı

VAN - Van'ın İpekyolu Caddesi'nde kamyonun kasasına tutunarak yolculuk yapan genç trafikte tehlike saçtı.

Van'da trafiğin en yoğun olduğu İpekyolu Caddesi'nde seyir halindeki bisikletlinin yaptığı tehlikeli yolculuk, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bisikletli gencin içi hafriyat dolu kamyon kasasına tutunarak yaptığı yolculuk yürekleri ağza getirdi. Hem kendisini hem de trafiği tehlikeye sokan gencin tehlikeli yolcuğu telefon kamerasına yansıdı.

(YLM-MSA-Y)

İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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