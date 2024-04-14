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Gelibolu'da Asayiş ve Trafik Denetiminde 112 Bin 966 TL Cezai İşlem Uygulandı

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasındaki denetimlerde 7 motosiklet ile 1 otomobile toplam da 112 bin 966 TL para cezası uygulandı.

Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezinde asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. Denetimlerde 16 motosiklet, 9 otomobil ve 163 şahıs sorgulandı. Denetimlerde, 7 motosiklet sürücüsüne ve yolcusuna 'Kask Takmamaktan, Ehliyetsiz Araç Kullanmaktan, Yetersiz Ehliyet Kullanmaktan ve Muayenesiz Araç Kullanmaktan', 1 otomobil sürücüsüne ise 'Ehliyetsiz Araç Kullanmaktan' olmak üzere toplam da 112 bin 966 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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