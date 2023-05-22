Gediz'de eğlence mekanlarında uyuşturucu denetimi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren kafe ve eğlence mekanlarında uyuşturucu denetimi gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren kafe ve eğlence mekanlarında uyuşturucu denetimi gerçekleştirildi.

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla narkotik köpeğinin de katıldığı aramalar 186 şahsın sorgulaması yapıldı.

Kütahya Narkotik Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğünden çok sayıda polisin katıldığı denetimlerde kafe ve eğlence mekanları didik didik arandı. Denetimler sonunda herhangi bir uyuşturucuya rastlanmazken, uygulama ve operasyonların devam edeceği bildirildi. - KÜTAHYA