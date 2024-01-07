Gaziantep'te Yüzlerce Aracın Lastiğini Kesici Aletle Patlatan Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te önceki gece yüzlerce aracın lastiğini kesici aletle patlatan ve olayı gerçekleştirme anları güvenlik kameralarına yansıyan şahıs yakalandı. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Olay, 5 Ocak 2024 günü saat 04.00 sıralarında Şahinbey ilçesine bağlı Yeditepe, Binevler, 23 Nisan ve Konak mahallerinde yaşanmıştı. İddiaya göre, bir elinde poşet diğer elinde de bıçak olan bir şahıs, 4 mahallede park halinde bulunan 200 civarında aracın lastiğini tek tek bıçaklamış ve olay anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı.

Yüzlerce aracın lastiğini bıçaklayan şahıs yakalandı

Yaşanan olayın ardından geniş çaplı çalışma yapan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, park halindeki araçların lastiklerini kesici aletle patlatan şüphelinin Selim C. olduğunu tespit etti. Şüpheli, saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP