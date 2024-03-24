Gaziantep'te Şüphelilerin Üst Aramasında Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan 3 şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 3 şüpheli şahsı durdurdu. Durdurulan 3 şüphelinin üst aramasında 75.15 gram uyuşturucu madde ile bir miktar çalıntı kablo ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP