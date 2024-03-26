Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Sahte Deterjan Operasyonu: 1,5 Milyon TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından Oğuzeli ilçesinde bir iş yerinde sahte deterjan üretimine yönelik yapılan operasyonda 1,5 milyon TL olan sahte deterjan ve şampuan ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Siber ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, Oğuzeli ilçesinde bir iş yerinde yürütülen sahte deterjan üretimine yönelik büyük bir operasyon düzenledi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde gerçekleştirilen fiziki ve teknik takip neticesinde, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan sahte deterjan ve şampuan ele geçirildi.

Operasyonda, toplamda 11 kilogram sahte toz deterjan ve 150 litre sahte şampuan bulunarak el konuldu. Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Gaziantep Jandarma Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yusuf Sifil kimdir? İYİ Parti Kars Sarıkamış Belediye Başkan adayı Yusuf Sifil kimdir? Özkan Arduç kimdir? İYİ Parti Kars Kağızman Belediye Başkan adayı Özkan Arduç kimdir? Enver Akkaya kimdir? İYİ Parti Kars Arpaçay Belediye Başkan adayı Enver Akkaya kimdir? 27 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 27 Mart Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 26 Mart Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 26 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 26 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 26 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! LGS son başvuru ne zaman? LGS başvuru nasıl yapılır? Liselere Geçiş Sınavı ne zaman? Buse Terim boşandı mı? Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı neden boşandı? Buse Terim ne dedi? 2. ara tatil ne zaman? Nisan ayı ara tatil hangi gün başlıyor? 2024 ARA TATİL TARİHLERİ! Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? Nisan ayı memur maaşı ne zaman ödenecek? Cübbeli Ahmet Hoca'ya ne oldu? Sağlık durumu nasıl? Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - İtalya maçı şifresiz mi? Yargıtay başkanlık seçiminde 5. turu kim kazandı? Yargıtay başkanı seçildi mi? Seçimlerde İstanbul'u kim kazanacak? 31 Mart'ta İmamoğlu mu Kurum mu galip gelecek? 9 anket şirketinin sonuçları açıklandı...
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title