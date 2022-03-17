Son dakika haber... Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralı - Haberler

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Son dakika haber... Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralıGAZİANTEP Gaziantep'te kavşakta iki aracın çarpışması sonrası araçlardan birinin devrilerek metrelerce savrulması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralı

GAZİANTEP Gaziantep'te kavşakta iki aracın çarpışması sonrası araçlardan birinin devrilerek metrelerce savrulması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah erken saatlerde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Fıstıklık Mahallesi 12 numaralı sokak üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 PY 4586 plakalı Opel marka otomobil ile içerisinde işçilerin bulunduğu Edip K. idaresindeki 27 RM 549 plakalı minibüs sokak üzerindeki kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonrası Edip K. idaresindeki minibüs, kontrolü kaybolduktan sonra yaklaşık 30 metre savrularak devrildi.

Kaza sonucu 4 kişi yaralandı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sonucu yaralanan 4 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haber... Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika haber... Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika haber... Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika haber... Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika haber... Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika haber... Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika haber... Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika haber... Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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