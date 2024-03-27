Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te otomobile ait LPG tüpünün patlama anı ortaya çıktı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te otomobile ait LPG tüpünün patlama anı ortaya çıktı

Otomobilin LPG tüpü bomba gibi patladı o anlara ait görüntüler ortaya çıktı

GAZİANTEP - Gaziantep'te tamir edildiği esnada LPG tüpü patlayan otomobilin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Küsket Sanayi sitesinde meydana geldi. Tamir edilmek için bırakılan 27 ATH 442 plakalı otomobilin LPG tüpünün patlamasında Yusuf Kalkan vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, LPG tüpünü tamir etmek isteyen Yusuf Kalkan'ın araca yaklaştığı ve gaz bırakan tüpün soba ile temas etmesiyle birlikte patlayıp sonrasında alev aldığı görüldü. Yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yanık oluşan Yusuf Kalkan'ın ve beraberindeki insanların can havliyle etrafa koştuğu güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep 3.Sayfa Haberler

Bakmadan Geçme

Gökçe Can kimdir? Zafer Partisi Erzincan- Kemah Belediye Başkan adayı Gökçe Can kaç yaşında, nereli? Cengiz Türk kimdir? Zafer Partisi Erzincan- Merkez Belediye Başkan adayı Cengiz Türk kaç yaşında, nereli? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 27 Mart Euro kaç lira? Karabük Üniversitesi yabancı öğrencilere ne zorunluluğu getirdi? Karabük Üniversitesi'nin kararı ne? Üstün Dönmez kimdir? CHP Manisa Kırkağaç Belediye Başkan Adayı Üstün Dönmez Kaç yaşında, nereli? Dolar bugün ne kadar? 27 Mart Dolar kaç TL? Güncel dolar kuru! İbrahim Büke kimdir? CHP Manisa Gördes Belediye Başkan Adayı İbrahim Büke Kaç yaşında, nereli? Cem Aykan kimdir? CHP Manisa Gölmarmara Belediye Başkan Adayı Cem Aykan Kaç yaşında, nereli? DEM Parti Nevşehir Avanos Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Nevşehir Avanos adayı Ömer Dündar kimdir? DEM Parti Muş Varto Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muş Varto adayı Giyasettin Aydemir kimdir? DEM Parti Muş Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muş Merkez adayı Sırrı Söylemez kimdir? Ahmet Demir kimdir? Zafer Partisi Elazığ- Sivrice Belediye Başkan adayı Ahmet Demir kaç yaşında, nereli? Furkan Sağman kimdir? Zafer Partisi Elazığ- Palu Belediye Başkan adayı Furkan Sağman kaç yaşında, nereli? Muhammet Özdemir kimdir? Zafer Partisi Elazığ- Maden Belediye Başkan adayı Muhammet Özdemir kaç yaşında, nereli? Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi tarihte? Kadir Gecesinde ne oldu?
title