Gaziantep'te otomobile ait LPG tüpünün patlama anı ortaya çıktı

Otomobilin LPG tüpü bomba gibi patladı o anlara ait görüntüler ortaya çıktı

GAZİANTEP - Gaziantep'te tamir edildiği esnada LPG tüpü patlayan otomobilin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Küsket Sanayi sitesinde meydana geldi. Tamir edilmek için bırakılan 27 ATH 442 plakalı otomobilin LPG tüpünün patlamasında Yusuf Kalkan vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, LPG tüpünü tamir etmek isteyen Yusuf Kalkan'ın araca yaklaştığı ve gaz bırakan tüpün soba ile temas etmesiyle birlikte patlayıp sonrasında alev aldığı görüldü. Yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yanık oluşan Yusuf Kalkan'ın ve beraberindeki insanların can havliyle etrafa koştuğu güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.