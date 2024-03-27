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Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonunda 740 Bin TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

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Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri 740 bin TL olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyon sonucunda 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil, Şahinbey, Nurdağı ve Oğuzeli ilçelerinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen 7 şüpheli şahsa ait iki işyeri ile üç araca yönelik operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda piyasa değeri 740 bin TL olan gümrük kaçağı 9 bin 100 paket sigara, 119 bin adet makaron, 252 kilogram tütün, 50 adet cinsel içerikli çikolata ve 10 kilogram çay ele geçirildi.

Operasyon sonucunda yakalanan 7 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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