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Gaziantep'te Çalıntı Araç Yakalandı

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Gaziantep'te Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araç çalıntı çıkarken, içerisindeki 2 kişi ise gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Oğuzeli ilçesinde 20 Mart 2024 tarihinde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları inceleme sonucunda, aracın çalıntı olduğunu ve içerisinde bulunan 2 şüpheliden birinin hırsızlık suçundan arandığını tespit etti. Araç sahibine teslim edilirken, şüpheliler ise gözaltına alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Oğuzeli Güvenlik Hırsızlık Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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