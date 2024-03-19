Gaziantep'te Çalınan Hayvanlar Yakalandı

Gaziantep'te 4 adet küçükbaş hayvanı çalarak sattığı tespit edilen şüpheli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Hayvanları çalan şüpheli tutuklanırken satılan şahıstan geri alınan hayvanlar ise sahibine teslim edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzeli ilçesinde ikamet eden bir vatandaşın 4 adet küçükbaş hayvanının çalınması olayı ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı takip ve koordinesiyle önleyici kolluk devriyesi esnasında hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen İ.A. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahsın, çaldığı küçükbaş hayvanları N.K. isimli şahsa sattığı tespit edildi. Şahıs gözaltına alınırken, bulunan hayvanlar ise sahibine teslim edildi.

Operasyon sonucunda şüpheli N.K. isimli şahıs hakkında çalıntı malları satın almak suçundan adli işlem başlatılırken hırsızlık şüphelisi İ.A. isimli şahıs ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP