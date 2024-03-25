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Gaziantep'te Baba-Oğul Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin baba-oğul olduğu ortaya çıktı.

Feci kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında Nurdağı- Gaziantep kara yolunun 7'nci kilometresinde meydana gelmişti. İddiaya göre, Halil Koca (66) kontrolündeki 27 ACN 009 plakalı Toyota marka otomobil ile karşı yönden gelen Uğur Arslan (44) idaresindeki 38 SA 172 plakalı otomobil kafa kafaya çarpışmıştı. Kaza sonucu 38 SA 172 plakalı otomobilde bulunan sürücü Uğur Arslan ve araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Arslan (66) hayatını kaybetti. Feci kazada hayatını kaybedenlerin baba-oğul olduğu ortaya çıktı. Kazada ölen baba Ahmet Arslan ile oğlu Uğur Arslan'ın Kilis'in Sapkanlı Köyü'nde defnedileceği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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