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Gaziantep'te arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'te akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Nizip ilçesi İntepe Mahallesi Hancağız mevkiinde akraba oldukları belirtilen iki aile arasında arazi nedeniyle kavga çıktı. Silahların patladığı kavgada 2 kişi ağır yaralandı. Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 16 yaşındaki Yusuf Demir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yusuf Demir'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürülürken, ağır yaralı olan A.D. ise ilk müdahalenin ardından Gaziantep'e sevk edildi. Olay yerinde ve hastanede yoğun güvenlik tedbirleri alınırken, Nizip Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralı jandarma korumasında Gaziantep'e gönderildi. Yaralıyı taşıyan ambulansa mobil jandarma ekipleri de ilçe çıkışına kadar eşlik etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nizip Devlet Hastanesi Gaziantep kavga Nizip 3. Sayfa Haberler

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