Gaziantep'te 514 Okul Servis Aracı ve Sürücüsüne Denetim

Gaziantep'te jandarma ekiplerince 514 okul servis aracı ve sürücüsü kontrol edilerek 11 sürücüye tespit edilen eksikliklerden dolayı toplam 9 bin 872 TL idari para cezası uygulandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, bayram tatili sonrası okul servis araçları ve sürücülerine yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 514 okul servis aracı ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 11 sürücüye tespit edilen çeşitli eksikliklerden dolayı toplam 9 bin 872 TL idari para cezası uygulandı.

Denetimler sırasında yaya güvenliği bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı. - GAZİANTEP