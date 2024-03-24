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Gaziantep'te 4 milyon lira değerinde kaçak elektronik ürün ele geçirildi

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Gaziantep'te 4 milyon lira değerinde kaçak elektronik ürün ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te jandarma ekiplerinde 4 ayrı iş yerine yapılan operasyonda piyasa değeri 4 milyon 100 bin TL olan gümrük kaçağı elektronik ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde 4 şüpheli şahsa ait 4 ayrı işyerine operasyon yaptı. Yürütülen titiz planlama ve fiziki teknik takip sonucu yapılan operasyon kapsamındaki aramalarda piyasa değeri 4 milyon 100 bin TL olan gümrük kaçağı 223 adet cep telefonu, 134 adet elektronik aksesuar, 8 adet kol saati ve 7 adet kulaklık ele geçirildi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Gaziantep Jandarma Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Haberler

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