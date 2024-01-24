Gaziantep'te 28 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, 11 ayrı suçtan 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. isimli şahsı, Şehitkamil ilçesinde düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından 11 ayrı suçtan 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, 11 ayrı suçtan 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. isimli şahsı, Şehitkamil ilçesinde düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP