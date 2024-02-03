Gaziantep'te 1 Milyon TL Değerinde Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda piyasa değeri 1 milyon TL olan 19 bin 467 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 21 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Şehitkamil, Şahinbey, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çok sayıda operasyon yaptı. Yürütülen titiz planlama ve takip çalışmaları sonucundaki operasyonlarda piyasa değeri 1 milyon TL olan 19 bin 467 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 21 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP