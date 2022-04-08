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Frenleri boşalan cam madeni yüklü tır devrildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Frenleri boşalan cam madeni yüklü tır devrildi

Karabük'te frenleri boşaldığı iddia edilen cam madeni yüklü tır devrildi.

SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - Karabük'te frenleri boşaldığı iddia edilen cam madeni yüklü tır devrildi. Tır sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Safranbolu ilçesi Babasultan Mahallesi Bartın Kavşağı'nda medyana geldi. Eflani ilçesinden yüklediği cam madeni Ankara'ya taşıyan Haşim Gül idaresindeki 06 FS 5131 plakalı tır, yokuş aşağı indiği sırada frenleri boşaldı. Sürücüsünün manevrası ile kavşaktan dönüş yapan Cam madeni yüklü Tır'ın dorseni bağlantı noktasında koparak yol kenarına devrilirken, kupası ise yoldan çıkarak durdu. Sürücünün yara almadığı kazada devrilen Tır'ın dorsesi vinç yardımı ile kaldırıldı.

Sürücü Gül, Tır'ın frenlerinin boşaldığını ve kavşaktan döndüğü sırada da dorsenin kırılarak devrildiğini söyledi.

Kaza ile ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı. - KARABÜK

Frenleri boşalan cam madeni yüklü tır devrildi

Frenleri boşalan cam madeni yüklü tır devrildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Safranbolu, Karabük, Bartın, Ankara, 3. Sayfa, Haberler

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