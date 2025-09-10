Fransa'da 'Bloquons tout' Protestoları: 100 Bin Kişi Sokağa Çıkabilir

Fransa genelinde hükümetin tasarruf planına karşı düzenlenen "Bloquons tout" (Her şeyi durduralım) protestolarında göstericiler yolları kapattı; Paris'te 95, Brest'te 8 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da sosyal medyada örgütlenerek hızla yayılan "Bloquons tout" (Her şeyi durduralım) hareketi, sosyal medya platformlarından yapılan çağrılarla bu sabah geniş çaplı protestolarla başladı. Ülke genelinde göstericiler, hükümetin duyurduğu ve 8 Mayıs ve Paskalya Pazartesisi olan iki resmi tatilin kaldırılması, emekli maaşlarının artışının dondurulması, kamu hizmetlerinde personel azaltılması ve sosyal yardımlarda kesinti yapılması gibi düzenlemelerin yer aldığı 43,8 milyar euroluk tasarruf paketine tepki göstermek üzere sokağa çıktı. Tasarruf paketinin yaşam standartlarını ciddi şekilde düşüreceğini savunan protestocular, hükümete geri adım atma çağrısında bulundu.

Rennes şehrinde yaklaşık 300 protestocu, yerel saatle 07.30'da kentin en yoğun çevre yolunu trafiğe kapattı. Nantes şehrindeki Loire Nehri üzerindeki Chevire viyadüğü ve Poitiers şehrindeki A10 otoyolu da göstericiler tarafından bloke edildi. Başkent Paris'te ise protestocular sabahın erken saatlerinden itibaren çeşitli noktalarda barikatlar kurdu. Özellikle Porte de Bagnolet bölgesinde maskeli gruplar, hem tramvay hattını hem de araç yollarını kapatarak trafiği tamamen durdurdu. Bazı sürücüler barikatları kaldırmaya çalışsa da protestocular, kısa süre içinde yolları yeniden kapattı.

Emniyet yetkilileri, "Sabah saatlerinde 16 farklı noktanın göstericiler tarafından kapatıldığı tespit edildi" açıklaması yaptı.

Paris'te 95 kişi gözaltına alındı

Paris polisi, başkentteki gösterilerde şu ana kadar 95 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Place de la Nation çevresinde polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Liselerin önünde kurulan barikatlara müdahale eden polis, biber gazı kullandı.

Brest kentinde de palyaço kostümü giyen bir grup, yol kapatma eylemi gerçekleştirdi. Polis, burada 8 kişiyi gözaltına aldı.

Fransa'da 80 bin polis ve jandarma görevlendirildi

Ülkede güvenoyu alamayarak düşen eski François Bayrou hükümetinin İçişleri Bakanı Bruno Retailleau eylemlere karşı 80 bin polis ve jandarmanın sahada görevlendirildiğini, ayrıca 30 helikopter, insansız hava araçları ve zırhlı müdahale araçlarının hazır tutulduğunu duyurdu.

Öğretmen ve öğrenciler de protestolara katıldı

Seine-Saint-Denis bölgesindeki Jean Lolive Ortaokulu'nda öğretmenlerin çoğu greve giderken, Paris'te lise öğrencileri okulların girişlerini barikatlarla kapatarak, dersleri boykot etti. Bazı okullarda "Stop répression, vive le mouvement lycéen" (Baskıya son, yaşasın lise hareketi) yazılı pankartlar asıldı. Öğrenciler ve öğretmenler, eğitim bütçesindeki kesintiler ve okulların kötü şartlarına dikkat çekerek hükümeti bu konuda adım atmaya çağırdı.

Eylemlere 100 binden fazla kişinin katılabileceği tahmin ediliyor

Fransız istihbarat birimleri, eylemlere ülke genelinde 100 binden fazla kişinin katılabileceğini tahmin ediyor. Merkezi bir organizasyon bulunmadığı için kesin sayılar verilemiyor. Protestoların gün içinde daha fazla şehre yayılması bekleniyor. Son yapılan anketler, halkın yüzde 46'sının protestoları desteklediğini ortaya koydu. - PARİS