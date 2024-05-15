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Filipinler'de Kamyonun Çarptığı Tuk-Tuk Alev Aldı: 5 Ölü, 4 Yaralı

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Filipinler'in Quezon şehrinde bir kamyonun çarptığı tuk-tuk adlı 3 tekerlekli motorlu araç, önünde seyreden yolcu otobüsüne çarparak alev aldı. Kazada 5 yolcu hayatını kaybederken, 4 yolcu yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Filipinler'de bir kamyonun çarptığı "tuk-tuk" adlı 3 tekerlekli motorlu araç, önünde seyreden yolcu otobüsüne çarptı. Kazada alev alan tuk-tuk'ta bulunan 5 yolcu yanarak can verirken, 4 yolcu da yaralandı.

Filipinler'in Quezon şehrinde 51 yaşındaki Ernesto Alberto isimli bir şahsın kullandığı kamyon saat 02.10 sıralarında Barangay Canda Ilaya Otoyolu'nda seyreden "tuk-tuk" adlı 3 tekerlekli motorlu araca çarptı. Kazanın ardından alevlere teslim olan tuk-tuk önünde seyreden yolcu otobüsüne çarparak durabildi. Yolcu otobüsünde de yangın çıkarken, tuk-tuk'ta bulunan 9 yolcudan 4'ünün vücutlarında oluşan ağır yanıklar nedeniyle olay yerinde, 1'inin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Ayrıca tuk-tuk'ta bulunan 4 yolcu yaralı olarak tedavi altına alındı, yolcu otobüsünde çıkan yangında ise yaralanan olmadı.

Kazaya neden olan kamyon şoförünü gözaltına alan polis, tuk-tuk yolcularının aynı aileden olduklarını açıkladı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. - MANILA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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