Fatih'te kılık değiştirip 4 kilogram altın vurgunu yapan 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'un Fatih ilçesinde sipariş ettiği 4 kilogram altını teslim aldıktan sonra iş yerinde önceden hazırladığı iddia edilen düzenekle altınları dışarı çıkaran ve "Parayı getireceğim" diyerek kaçan şüpheli ve onunla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 şahıs, Büyükçekmece'de sahilde piknik yaptıkları esnada gözaltına alındı ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 17 Temmuz'da Fatih ilçesi Mimar Hayrettin Mahallesi Gedik Paşa Caddesi'nde bulunan bir iş hanında meydana gelmişti. İddiaya göre, bu iş hanında bir çanta dükkanı işleten Ermenistan uyruklu bir şahıs, Kapalıçarşı'da bulunan bir kuyumcudan 4 kilogram altın sipariş etmiş, sipariş üzerine kurye, altınları şüphelinin bulunduğu iş yerine götürerek elden teslim etmişti. Şüpheli, elden aldığı altınları, iş yerinde önceden hazırladığı iddia edilen düzeneğin içinde bulunan bir kasaya koymuş, dükkanda bir süre bekledikten sonra şüpheli kuryeye, "Para çekip geleceğim" diyerek çantacı dükkanından ayrılmıştı.

4 kilogram altınla kayıplara karıştı

Daha sonra para alma bahanesiyle iş yerinden ayrılan şüpheli, yaklaşık 4 kilogram altınla birlikte kayıplara karışmış, bir süre bekleyen kurye şüphelinin geri dönmemesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirmişti. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri iş yerinde inceleme yapmıştı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, yapılan çalışmalarda şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin Ermenistan uyruklu Tigran P. (54) ve Henrick S.(36) olduğu öğrenildi.

İki ay boyunca iş yerine kılık değiştirerek geldi

Ekiplerce yapılan tespitlerde, şüphelilerin iş hanında iki ay önce sahte bir çanta dükkanı açtığı, dükkana kadın bir çalışan aldıkları öğrenilirken Tigran P.'nin iki ay boyunca dükkana kılık değiştirerek geldiği ve kendisini Peter Savich olarak tanıttığı öğrenildi. Şüphelilerin güven kazanmak için Kapalıçarşı'da bulunan kuyumcularla birçok kez altın alışverişi yaptığı, altınlar kurye yoluyla geldikten sonra kuryelere parayı teslim ettikleri belirlendi. 17 Temmuz Cuma günü ise kuyumcuların altınları kurye yoluyla çantacı dükkanına ulaştırdıkları, çantanın içinde bulunan altınları teslim alan şüphelinin çantayı önceden hazırladığı iddia edilen düzeneğin içinde bulunan bir kasaya koyduğu, para çekme bahanesiyle dükkandan ayrıldığı ve yanında bulunan diğer şüpheliyle birlikte arkası delik kasadan altınları alıp kaçtığı tespit edildi.

Aylardır kullandığı peruk saçı, takma bıyığı ve gözlüğü ormanlık alana bıraktı

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği Ekiplerinin çalışmalarında, Tigran P.'nin altınların alınmasının ardından çantacı dükkanından ayrıldığını ve sonrasında bir ticari taksiyle Zeytinburnu'nda bulunan bir ormanlık alana geldiğini belirledi. Çalışmalarını derinleştiren ekipler ormanlık alanda yaptığı aramalarda şüphelinin aylardır kullandığı değerlendirilen peruk, saç, gözlük, takma bıyık ve telefonunu kırık bir şekilde burada ele geçirdi.

Şüpheliler Büyükçekmece sahilinde piknik yaparken yakalandı

Devam eden çalışmalar kapsamında ekipler, şüphelilerin Büyükçekmece sahilinde bulunduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekipler, şüphelileri piknik yaptığı esnada kıskıvrak yakaladı. Ayrıca, Şüpheli Tigran P'yi ele veren bir başka detayın tişörtündeki logo olduğu öğrenildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer şüpheli Henrick S.'nin ise sol kolunda bulunan dövmesinden tespit edildiği öğrenildi. Şüpheliler sahilde piknik yaptığı esnada gözaltına alındı. Şahıslar, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne getirildi. Buradaki işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüpheli güvenlik kameralarına yakalandı

Fatih'te meydana gelen 4 kilogramlık altın vurgununu yaptığı değerlendirilen ve olayın baş şüphelisi olduğu öğrenilen Tigran P. kameralara yakalandı. Görüntülerde Tigran P.'nin olay günü sabah saatlerinde döviz bürosuna geldiği burada bir para işlemi gerçekleştirdiği sonrasında çanta dükkanının bulunduğu iş hanına geldiği, handan ayrıldığı sonrasında ele geçirdiği altınları bir başka şüpheliye teslim ettiği gözden kaybolduğu anlar yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı