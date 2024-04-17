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Eskişehir'de Yol Ayrımında Meydana Gelen Trafik Kazasında Otomobil Bir Evin Duvarına Çarptı

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Eskişehir'de yol ayrımında 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında savrulan otomobil, bir evin duvarına çarparak durabildi.

Kaza, Odunpazarı İlçesi Erenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 AIG 751 plakalı minibüs ile 26 B 1396 plakalı otomobil, mahalle içinde bulunan bir yol kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında bulunan tek katlı bir evin duvarına çarparak durabildi.

Kazada, 2 araçta ve 1 evde maddi hasar oluşurken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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