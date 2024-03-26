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Eskişehir'de Yakalanan Şüpheliye Adli İşlem Uygulandı

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Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yakalanan 2 şüphelinin sorgusunda evden hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen 1 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Odunpazarı İlçesi'nde Ali Gaffar Okkan Polis Merkezi Amirliği'ne gelen ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler koyu renk giyimli 2 şüpheliyi yakaladı. Kimlikleri belirlenen B.C ve B.G. isimli 2 şüphelinin sorgusunda B.G.'nin 'evden hırsızlık' suçundan arandığı tespit edildi. Çalışmalar sonucunda şahsa adli işlem uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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