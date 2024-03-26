Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda evinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı İlçesi'nde 1 şahsın evinde uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurduğu öğrenildi. KOM Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli şahsın evinde, 49,5 gram sıvı uyuşturucu ve uyarıcı madde, 1 adet sentetik ecza hap, 1 adet cep telefonu ve 1 adet PAYP olarak tabir edilen uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR