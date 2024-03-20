Eskişehir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Eskişehir'de bir şüphelinin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisini alan jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, 19 adet Roma dönemine ait sikke, 2 adet tarihi obje ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, Odunpazarı ilçesi mülki sınırları içerisinde şüpheli şahsın elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi alındı. Edinilen bilgiye göre, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Yapılan çalışma kapsamında şahsın üzerinde yapılan aramada; 19 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke, 2 adet tarihi obje ele geçirildi. Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR