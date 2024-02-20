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Eskişehir'de Tarih Eseri Kaçakçılığı Operasyonu

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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elindeki tarih eserlerini satmak için müşteri arayan bir şüpheliyi yakaladı. Şüpheli üzerinde ve aracında yapılan aramada Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince elindeki tarih eserlere müşteri arayan şüpheliyi yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, şüpheli şahsın Tepebaşı ilçesi sınırları içerisinde elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi alındı. Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli üzerinde ve aracında yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen; 1 adet Kybele Tanrıça objesi heykel, 1 adet haç işareti obje, 1 adet erken roma dönemine ait heykel ele geçirildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Roma Güvenlik Suç 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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